Берлин, 12 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. После начала специальной военной операции России по денацификации Украины Германия стала придерживаться несколько сдержанного подхода, на один шаг всегда отставая от других стран Запада во введении санкций. Этим она сильно раздражала своих союзников. Эта ситуация может повториться, если боевые действия начнет Китай, желая поставить под контроль Тайвань, пишет европейская версия Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Когда канцлера ФРГ Олафа Шольца спросили 11 августа, может ли Германия позволить себе поддержать санкции против КНР в случае начала операции на Тайване, немецкий лидер уклонился от ответа, при этом упрекнув немецкую промышленность в игнорировании принципа, согласно которому «нельзя класть все яйца в одну корзину».

«Вопрос зависимости нашей страны в важнейших областях, касающихся цепочек поставок, сырья и прочего, является необходимым элементом нашей стратегии национальной безопасности, над которой мы сейчас работаем», — добавил он, не называя Китая по имени.

Другие говорили более прямо. Так, по словам видного правоцентристского депутата Норберта Рёттгена, из-за зависимости немецкой промышленности от экспорта Германия стала «беспомощной».

Хотя эти дебаты во многих отношениях являются следствием маниакального заламывания рук Германии по поводу того, стоит ли противостоять России из-за Украины и каким образом стоит это делать, на этот раз на карту поставлено даже больше. Большую озабоченность Германии по поводу противодействия Москве вызывала потеря доступа к дешевой энергии. В случае с Пекином речь идет о потере основы ее экономического процветания. В последние годы Китай обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером Германии, на долю которого в прошлом году приходилось почти 10% от €2,6 трлн внешней торговли страны. Более того, Китай, который десятилетиями двигал экономику Германии, остается ключевым двигателем роста.

Вот почему о снижении зависимости немецкой промышленности от страны легче сказать, чем сделать.

«Степень, в которой наше процветание финансируется Китаем, в Германии крайне недооценивается, — заявил в недавнем интервью глава Volkswagen Герберт Дисс. — Германия выглядела бы совсем по-другому, если бы мы разделились».

Действительно, ни одна сфера немецкой промышленности не зависит от Китая больше, чем та, в которой работает Дисс. Каждый третий автомобиль, произведенный немецкими автопроизводителями, продается в Китае. Немецкие автопроизводители также имеют обширную сеть заводов в самом Китае, где только в 2021 году было произведено 4,3 млн автомобилей.

«Немецкая автомобильная промышленность, как и весь остальной мир, с беспокойством наблюдает за напряженностью в отношениях между Китаем и Тайванем», — заявил представитель лоббистского подразделения отрасли, известного как VDA.

Более подходящим словом может быть «паника». Дисс из VW, который должен уйти с поста главы крупнейшего автопроизводителя Европы в конце этого месяца, говорит, что Китай «незаменим» для будущего компании.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других ключевых экспортных секторах Германии, от химикатов до машиностроения. Согласно июньскому исследованию Немецкого экономического института, базирующегося в Кельне, около 1,1 млн рабочих мест в Германии, или 2,4% от общего числа, напрямую зависят от потребления в Китае. Хотя Германия и остальные страны ЕС также являются важнейшими рынками для Китая, в исследовании отмечается, что китайцы уменьшают свою зависимость от региона, в то время как влияние Китая на европейцев увеличивается.

В срочном призыве автор исследования Юрген Маттес отметил, что ЕС и Германии «пришло время» изменить курс и уменьшить свою экономическую зависимость от Китая.

«Речь идет не об отделении, а скорее об ограничении зависимостей, особенно за счет большей диверсификации», — написал он.

Тем не менее, поскольку немецкой промышленности потребовались десятилетия, чтобы закрепиться в Китае, откат назад не произойдет в одночасье, особенно если учесть, что лишь немногие регионы мира предлагают такой надежный рост, как Китай. Отсюда затруднительное положение Германии.

«В случае китайского вторжения на Тайвань, за которым последуют масштабные западные санкции, снижение экспорта и доходов, а также приостановка поставок из Китая приведут к значительным экономическим потерям в ЕС и особенно в Германии», — заключил Маттес.

Учитывая эту перспективу, поддержка Германией существенных западных санкций сомнительна. Хотя Берлин поддержал жесткие меры в отношении Москвы после начала спецоперации на Украине в феврале, потенциальные экономические последствия для Германии были ограниченными и в основном демонстративными. Например, даже когда Шольц приостановил спорный проект газопровода «Северный поток — 2» с Россией, он также пытался огородить основные энергетические интересы Германии, отвергая призывы к тотальному эмбарго на поставку газа.

Эта стратегия не сработала, как он надеялся, но только потому, что Россия сама сократила поставки природного газа в Европу. Продолжающаяся нехватка газа в Германии, которая угрожает затормозить ключевые отрасли промышленности, неизбежно повлияет на то, как правительство отреагирует на потенциальное китайское вторжение на Тайвань. Учитывая высокую инфляцию и отсутствие признаков снижения цен на энергоносители, Германия вряд ли может позволить себе еще один удар по своей ослабевающей экономике.

Официальные лица в Берлине в частном порядке признают, что Германия не сможет одобрить ничего, кроме символических санкций против Китая. Это не означает, что в Берлине не будет яростных дебатов по поводу последнего морального затруднения Германии. Политические ток-шоу будут посвящать этому вопросу часы, а газетные обозреватели прольют бочки с чернилами, препарируя каждый аспект этой ситуации. Но по существу немцы предложат обычное nichts (ничего). Любой другой курс действий приведет к экономическому коллапсу страны.