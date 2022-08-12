Краснодар, 12 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В России подготовкой кадров для военной авиации занимаются педагоги и инструкторы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Серова. В 2022 года на Кубани состоялся первый выпуск девушек-пилотов боевых самолётов. На это обратил внимание губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём поздравлении 12 августа с Днём Военно-воздушных сил России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

Кондратьев отметил, что профессионализм и мастерство российских лётчиков славятся во всём мире.

«Выпускники краснодарского училища имени Героя Советского Союза А. К. Серова продолжают славные традиции предков. Выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, защищают мирное небо, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. В этом году состоялся первый выпуск девушек-пилотов боевых самолётов», — отметил он.

Глава Кубани пожелал причастным ко Дню ВВС России чистого неба над головой, благополучия и новых успехов.