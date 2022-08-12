Москва, 12 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

Nasa.gov Взрыв дрона

По его словам, при борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных беспилотных летательных аппаратов на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения.

«Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проведения спецоперации на Украине Воздушно-космические силы России начали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.

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