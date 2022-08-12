Москва, 12 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине успешно применяются истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом в интервью газете «Красная Звезда» заявил командующий Военно-воздушными силами России, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Официальное интернет-представительство президента России МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

«В прошлом году в состав дальней авиации вошёл полк с авиационным ракетным комплексом «Кинжал» на самолетах МиГ-31К, который в настоящее время успешно применяется в ходе СВО», — добавил Дронов.

Он также отметил эффективность всей российской авиации, участвующей в спецоперации на Украине. По словам командующего ВВС, поступающие современные образцы авиационной техники оборудованы новейшими системами индивидуальной защиты, так как большое внимание уделяется повышению выживаемости в воздухе, снижению радиолокационной заметности, а также автоматизации процессов управления самолетом и применения оружия.

«Все образцы уже прошли апробацию в ходе боевых действий в специальной операции в Сирии, по результатам оперативно проведены необходимые доработки», — указал Дронов.

Командующий сообщил, что в настоящее время на вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также дальний бомбардировщик Ту-22М3. Сейчас эти самолёты модернизируются, на них устанавливается новое оборудование, новое более точное вооружение.

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Дронов подчеркнул, что в эффективности применения российской авиации, её высоких лётно-технических характеристиках, установленных в ходе проектирования и создания образцов авиационной техники, «мы убеждаемся каждый день».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ВВС России успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. Он подчеркнул, что Россия «по праву гордится подвигами лётчиков и преклоняется перед их храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины».