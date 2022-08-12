Москва, 12 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Новый формат проведения Кубка России утвердило бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Отмечается, что в сезоне 2022/23 Кубок России будет разыгран с использованием системы Double elimination. Этот формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений.

Турнир разбит на два этапа. Первый пройдёт с августа по декабрь 2022 года и будет состоять из «пути Российской премьер-лиги» и «пути регионов». Второй этап пройдёт в формате плей-офф с февраля по июнь 2023 года.

Кроме того, бюро исполкома РФС утвердило регламент и структуру календаря Кубка России текущего сезона.