Остин, США, 12 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Самой важной основой для существования Венгрии являются семья и нация, страна защищает брак как добровольно установленные супружеские отношения между мужчиной и женщиной. Об этом 5 августа заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на Конференции консервативных политических действий в Техасе.

European People's Party Виктор Орбан

«Самая важная база нашего существования — это семья и нация… Государственные учреждения обязуются защищать христианскую культуру Венгрии… Венгрия защищает институт брака как добровольно установленные супружеские отношения между мужчиной и женщиной», — сказал он (цитата по ИноСМИ).

Также Орбан уточнил, что семейные узы в этом случае основаны на браке или отношениях между родителями и детьми.

«Подведем итог: мать — это женщина, отец — это мужчина. Оставьте наших детей в покое — и точка! Дискуссия окончена!» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что на территории Венгрии начал действовать запрет на экспортные поставки дров.