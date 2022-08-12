Пермь, 12 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Чиновники Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского рая привлечены к административной ответственности за нарушения, допущенные при ремонте причалов Речного вокзала в Перми, сообщают СМИ.

Fas.gov.ru Штраф

Ремонт осуществляется с октября 2021 года. Однако до сих пор не получено решения о согласовании работ от Росрыболовства. В адрес главы краевого Управления автомобильных дорог и транспорта внесено представление.

Возбуждено административное дело по факту проведения капремонта объекта без согласования с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. Вынесено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Добавим, причалы Речного вокзала ремонтируют в рамках подготовки к 300-летию Перми, которое город отпразднует в 2023 году.