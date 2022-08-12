Екатеринбург, 12 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Железнодорожный маршрут из Екатеринбурга в Челябинск пройдёт через Верхний Уфалей. Между городами будут курсировать рельсовые автобусы РА-З «Орлан», сообщили журналистам в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

(сс) А. В. Белов Дизель-поезд «Орлан»

«Новый маршрут движения пригородных поездов между городами Екатеринбургом и Челябинском планируется на неэлектрофицированном участке железнодорожных путей через Верхний Уфалей», цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что протяжённость маршрута составит 247 километров, время в пути — 3 часа 56 минут. По ходу маршрута будут организованы пять остановок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинск и Екатеринбург могли связать «Ласточки», курсирующие через Каменск-Уральский, однако власти региона приняли решение остановиться на варианте маршрута через Верхний Уфалей.