Тбилиси, 12 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Министерство экономики Грузии работает над тем, чтобы цены на автомобильное топливо в стране «значительно снизились». Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Сообщается, что данный вопрос обсуждали вице-премьер республики, глава минэкономики Леван Давиташвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава Агентства по конкуренции Ираклий Леквинадзе и представители крупных автозаправочных сетей. Планируется, что сцены снизятся уже в августе.

«По информации вице-премьера Левана Давиташвили, прорабатываются вопросы конкуренции на рынке топлива, а также идёт поиск дешёвых источников поставки топлива, которые могут обеспечить снижение текущих цен на топливо на АЗС. Это обсуждено совместно с частным сектором», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года. Кроме того, серия резких повышений его стоимости произошла весной 2022 года.