Тбилиси, 12 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» обратилась с жалобой на деятельность трёх оппозиционных телекомпаний, сообщает 11 августа грузинский телеканал «Формула».

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина несёт телевизор

Жалоба была подана в Национальную комиссию по коммуникациям Грузии на телеканалы «Мтавари архи», «TV Пирвели» и «Формула». «Грузинская мечта» требует наказать телеканалы за трансляцию видеоклипа «Домой, в Европу!», призывавшего население 24 июня собраться на антиправительственный митинг в Тбилиси.

«Грузинская мечта» считает, что 23−25 июня на оппзиционных телеканалах транслировалась реклама предвыборного и политического содержания, что противоречит закону.

Национальная комиссия по коммуникациям данную жалобу приняла и намерена провести заседание по ней 25 августа.