Элиста, 12 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Калмыкии ухудшится погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 12 августа.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

Как сообщают синоптики, до конца суток 12 августа в юго-западных районах Калмыкии пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Скорость ветра будет достигать 22 метров в секунду.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям степной республики обходить стороной деревья, рекламные щиты и другие конструкции, не парковать вблизи них автомобили.