Порт-Морсби, 12 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе, занимающий свой пост с мая 2019 года, 12 августа, по предварительным итогам парламентских выборов, назначил ряд ключевых министров нового правительства (Национального исполнительного совета). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Карта Папуа-Новой Гвинеи

Отмечается, что список членов кабинета был передан на утверждение генерал-губернатору Бобу Дадае, представляющему главу государства, королеву Великобритании.

Марапе сохранит пост главы правительства и совместит её с должностями министров обороны, полиции, исправительных учреждений, национального планирования и мониторинга.

Джон Россо в новом составе совместит должности вице-премьера, министров земель и территориального планирования, жилищного строительства, здравоохранения и борьбы с ВИЧ и СПИД, высшего образования и спорта, науки и исследований. Сорои Еои — генерального прокурора, министров иностранных дел, юстиции, коммерции и промышленности, нефти и туризма, а также по делам автономного региона Бугенвиль. Иан Линг Стакей станет совмещать должности казначея, министров финансов и развития сельских регионов, иммиграции и безопасности границ и государственных предприятий. Уильям Дума возглавит ведомства горнорудной промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, труда и занятости.

Предполагается, что новое правительство будет работать в усечённом составе до окончания обработки бюллетеней парламентских выборов Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и официального объявления результатов выборов.

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