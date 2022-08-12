Ростов-на-Дону, 12 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 12 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

Согласно прогнозу синоптиков, в утренние часы и до конца суток 12 августа местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ожидается шквалистый ветер до 20-24 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям Ростовской области учесть прогноз погоды и соблюдать осторожность.