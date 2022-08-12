Улан-Удэ, 12 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вывески на «Арбате» (улица Ленина) и вдоль Гостиных рядов приведут к единому стилю. Мероприятие будет проведено в рамках создания туркода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Alava Улан-Удэ

Проектом предусмотрен дизайн, производство, установка новых вывесок, выполненных в едином графическом стиле. Работы также синхронизированы с разработанной ранее Архитектурно-художественной концепцией внешнего облика улиц, магистралей и территорий города.

«Пилотная концепция охватывает территорию двух участков — улицу Смолина от пересечения с улицей Борсоева до пересечения с улицей Советской и участок, включающий в себя два видовых объекта в центральной части города — гостиницу Бурятия и ТРЦ «Сибирь», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Улан-Удэ стал одним из победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. На внедрение единого архитектурного и дизайн-кода город получит от Ростуризма 214 млн рублей.

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