Салехард, 12 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На Ямале продолжают бушевать лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

В регионе на утро 12 августа зарегистрировано 17 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 3682 га. Днём ранее площадь пожаров составляла 3490 гектаров.

С лесными пожарами в ЯНАО борются 98 работников Авиалесоохраны, в том числе 30 пожарных Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов и 70 специалистов федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Якутии и два лётчика-наблюдателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в связи с лесными пожарами введён в надымском и Шурышкарском районах Ямала.