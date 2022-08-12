Уфа, 12 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. 57 инновационных проектов из Башкирии получили гранты на сумму 196 млн рублей. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Bitballoon.com Цифровая экономика

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Сообщается, что специалисты центра содействия инновациям в Башкирии провели встречу участников регионального IT-клуба в Уфе. Данный центр был создан в республике в рамках третьего пакета антикризисных мер.

«Для ускоренного замещения импортных аналогов мы запустили программу поддержки инноваций, трансфера технологий и защиты интеллектуальной собственности. На эти цели в антикризисном плане предусмотрены средства в размере 50 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций БашкирииАлександра Шельдяева.

Отмечается, что победители конкурсов Фонда содействия инновациям могут рассчитывать на гранты от 500 тысяч до 30 млн рублей. В настоящее время идет прием заявок по программам «Старт» и «Коммерциализация», «Цифровизация-ЦТ» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

«В текущем году 57 проектов из Башкирии были поддержаны фондом содействия инновациям и получили гранты на сумму 196 млн рублей. Разработчики, чьи проекты соответствуют критериям отбора, могут принять участие в конкурсах и получить финансирование на развитие проектов», — сообщил директор центра содействия инновациям в БашкирииРуслан Шаймухаметов.

Сообщается, что в прошлом году компании из Башкирии получили от фонда содействия инновациям 258, 5 млн рублей. Эти средства были направлены на развитие 36 проектов.