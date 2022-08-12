Москва, 12 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Регресс в России породил вторичную деградацию всех сфер жизни и самого человека, запустив механизмы саморазрушения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Разговоры и реальные действия команды реформатора Егора Гайдара и других о том, что России не нужно ничего сложного производить и развивать на своей территории, а все ей необходимое она купит на вырученные с продажи ресурсов деньги, привели к фактическому регрессу и деградации страны.

«Уничтожалось все сложное: педагогическая советская школа, советская медицина, советская культура, советская мораль, советская инженерная школа, советская наука, советская человечность. При этом, якобы, все это уничтожалось по причине светскости. «Оно же советское, то есть плохое»… Так ведь нет, клянусь, я все это знаю, видели именно сложность, ее хотели уничтожить. С прикладом было, что она советская», — заявил Кургинян.

Другим вопросом является то, как потребность российского правящего класса в опрощении с интересами западного хозяина — это другой вопрос, отметил политолог, добавив, что ключевое здесь «коллективный детина» ударил по сложности так, что она разлетелась в дребезги, по крайней мере большая часть.

«И породило это не только глупость и примитивность нового элитного контингента. Осуществлялась и сознательная особо пакостная вторичная варваризация. Потому что у нормального варвара есть тяга с цивилизации и здоровье есть. И определённые моральные основания. А вторичная варваризация всегда соединяется с имморализмом, подорванным здоровьем и отсутствием привычки к труду. Этого всего нет, а есть много амбиций, жажда саморазрушения и разрушения окрест себя. Откуда жажда? От необходимости подпитывать чем-то свою ничтожность», — продолжил эксперт.

По его словам, нам всем предстоит еще много от этого всего наесться и натерпеться горечи с гадостью в будущем. Нормальное государство такую горечь и гадость должно изводить на нет в зародыше, а в России все это постоянно активно поддерживалось самим же государством с эпохи перестройки. Причем сознательно, а не от бестолковости и незнания.