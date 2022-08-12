Постсоветская Россия взращивала мерзость и убивала сложность — Кургинян
Москва, 12 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Регресс в России породил вторичную деградацию всех сфер жизни и самого человека, запустив механизмы саморазрушения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Разговоры и реальные действия команды реформатора Егора Гайдара и других о том, что России не нужно ничего сложного производить и развивать на своей территории, а все ей необходимое она купит на вырученные с продажи ресурсов деньги, привели к фактическому регрессу и деградации страны.
Другим вопросом является то, как потребность российского правящего класса в опрощении с интересами западного хозяина — это другой вопрос, отметил политолог, добавив, что ключевое здесь «коллективный детина» ударил по сложности так, что она разлетелась в дребезги, по крайней мере большая часть.
По его словам, нам всем предстоит еще много от этого всего наесться и натерпеться горечи с гадостью в будущем. Нормальное государство такую горечь и гадость должно изводить на нет в зародыше, а в России все это постоянно активно поддерживалось самим же государством с эпохи перестройки. Причем сознательно, а не от бестолковости и незнания.