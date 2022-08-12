Москва, 12 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Жаркая погода в Москве в конце июля в начале августа сменилась прохладой. Но в выходные дни (13 и 14 августа) обширный антициклон снова принесёт жару, передают 11 августа «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Набережная

В субботу днём ожидается +27… +29 °С. Ночь тоже тёплая +14… +17 °С. Облачно с прояснениями и без осадков.

В воскресенье станет ещё жарче. Термометры днём покажут +28… +30 °С градусов. Безоблачно. Дожди маловероятны.

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