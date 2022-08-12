Бердянск, Украина, 12 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Несколько взрывоопасных предметов найдены в порту города Бердянска. Их вывезут на полигон или обезвредят с помощью управляемого подрыва, сообщили 12 августа в мэрии.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

Отмечается, что взрывоопасные предметы были выявлены в ходе дообследования территории порта инженерными подразделениями.

Часть из этих предметов уничтожат на месте «путём управляемого и контролируемого подрыва», остальные для уничтожения вывезут на полигон за селом Новопетровка, говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко заявил, что порт и гавань в целом подготовлены к работе. Бердянск входит в число населённых пунктов Запорожской области, освобождённых российскими войсками.

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