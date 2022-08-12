Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Украинские войска используют старые советские артиллерийские орудия, сообщает американская газета The New York Times.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Автор материала Эндрю Крамер побывал на передовой украинской армии и осмотрел её позиции в Артёмовске. По его словам, киевские националисты используют советские артиллерийские пушки-гаубицы Д-20. При этом из-за нехватки снарядов прибегают к экономии — выпускают не более 20 снарядов.

Крамер утверждает, что запасы советских боеприпасов у ВСУ близки к истощению, заканчиваются даже снаряды, поступившие из стран Восточной Европы. По его словам, Украина всё чаще будет пользоваться боеприпасами НАТО.