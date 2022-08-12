Москва, 12 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Созданный Израилем зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Железный купол» эффективен пока только против слабого противника, считает бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский.

Israel Defense Forces ПРО «Железный купол»

Он назвал создание этого ЗРК большим техническим достижением оборонной промышленности и вооруженных сил Израиля.

При этом он отметил, что на применение «Железного купола» влияет «общий невысокий технический уровень противников Израиля, делающих ставку на массовое применение неуправляемых снарядов», а их неуправляемые снаряды летят по самой простой баллистической траектории.

Применение управляемых ракет резко снизило бы вероятность поражения целей, перегрузило бы вычислительные мощности систем ПРО, особенно при массовом пуске, передает слова военного РИА Новости.

Напомним, ранее газета Jerusalem Post сообщила, что киевский режим намерен приобрести у Израиля систему «Железный купол».

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