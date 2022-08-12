Тутаев, Ярославская область, 12 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Ярославской области возбуждено уголовное дело, подозреваемым по которому является сын охотинспектора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Yarregion.ru Лось в ярославском лесу

Происшествие случилось в районе деревни Метенино Тутаевского района Ярославской области. Около часа ночи 16 июля полицейские задержали автомобиль местного жителя 1996 года рождения, в котором была часть туши незаконно застреленного лося.

«Установлено, что подозреваемый произвел отстрел лося, не имея специального разрешения на охоту. У мужчины изъято зарегистрированное охотничье ружье, нож, фрагмент шкуры животного, части туши», — пояснили в УМВД по Ярославской области.

Отделом полиции «Тутаевский» было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Как рассказал ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, подозреваемый является сыном охотинспектора по Тутаевскому району. В областном департаменте природопользования и охраны окружающей среды ведут свою проверку по данному факту.

«По информации департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, продукция незаконной охоты была вывезена нарушителем с использованием личного транспорта. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении охотинспектора, являющегося близким родственником подозреваемого, департаментом проводится служебная проверка», — рассказали в региональной департаменте.

Максимальное наказание, которое грозит за браконьерство по данной статье, — это два года лишения свободы. Также возможен штраф до полумиллиона рублей.