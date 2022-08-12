Александрово-Гайский район, Саратовская область, 12 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В селе Александров Гай Саратовской области ночью 12 августа двое детей получили ожоги. Пострадавших госпитализировали в больницу, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, у девятилетнего мальчика диагностированы ожоги тела, у 13-летнего — ожоги рук. Травмы дети получили по месту своего проживания, в нежилой постройке. Предположительно, ребята подожгли бутылку с горючим веществом.

Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, девятилетний ребенок находится в тяжелом состоянии, поражено около 50% поверхности кожи.

Семья многодетная, на учете не состояла. Организована доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM передавало, 10 августа в поселке Индустриальный Екатериновского района годовалый мальчик и его двухлетняя сестра получили дома ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с супом, которая стояла на газовой плите. У мальчика поражено 45% тела, у девочки — 20%.

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