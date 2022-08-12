Манчестер, Великобритания, 12 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» предложил туринскому «Ювентусу» вернуть португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом 12 августа сообщил журналист Паоло Паганини в Twitter.

Haberler.com Криштиану Роналду

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» хочет включить Роналду в сделку по переходу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Туринский клуб ответил отказом, но клуб получает много звонков от агента 38-летнего португальца Жорже Мендеша.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Напомним, Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе клуба он провёл 134 матча, в которых забил 101 гол.