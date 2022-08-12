Нижний Новгород, 12 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. За полгода в Нижегородской области выявили 10 «черных кредиторов», одну финансовую пирамиду и одного нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского управления Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Эти организации финансовый регулятор внес в список компаний, осуществляющих нелегальную деятельность на финансовом рынке, и направил в правоохранительные органы заявление с требованием разобраться с деятельностью сомнительных фирм.

Также стало известно о том, что нижегородские «чёрные кредиторы» работали преимущественно под вывесками комиссионных магазинов, однако фактически оказывали услуги ломбарда.

При этом подобные нелегальные компании обычно предлагают клиентам микрозаймы под залог имущества, которое кредитор потом может продать раньше положенного по закону срока, поскольку юридически оно залогом не является.

«В случае просрочки часто начисляются высокие штрафные проценты, а долг могут взыскивать с использованием противоправных методов», — поясняет опасность таких организаций финансовый регулятор.