Грозный, 12 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на рейтинг Рослесхоза, в котором республика названа в числе 20 отстающих регионов по итогам 2021 года. Чечня, по мнению специалистов ведомства, ведет деятельность в сфере управления лесами неэффективно. С этим не мог согласиться руководитель республики. Он опубликовал комментарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в котором разъясняет главе ведомства Ивану Советникову причины таких результатов, а также приглашает его в республику на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы он показал, как надо работать эффективно.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Предлагаю Ивану Советникову показать нам пример гениальности и вывода региона в число лидеров. Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса? Посмотрел бы я на его безуспешные потуги», — написал Кадыров.

Глава Чечни также обратил внимание федерального ведомства на обстоятельства, которые, очевидно, не учитывались при составлении рейтинга эффективности. Среди них в том числе и то, что большая территория лесного фонда все еще не очищена от оставшихся взрывоопасных предметов после военных кампаний. Кроме того, Кадыров напомнил, что большая часть лесных угодий Чечни приходится на заказники, в которых нельзя вести вырубку деревьев. К тому же, из-за того что они напичканы осколками снарядов, их невозможно перевести в категорию «делового леса» и трудно реализовывать арендодателям.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня вошла в список регионов России, неэффективно управляющих лесными фондами. Республика оказалась в числе 20 субъектов-аутсайдеров по итогам 2021 года вместе с соседями по СКФО — Ставропольским краем, Кабардино-Балкарией и Ингушетией.