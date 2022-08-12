Ханты-Мансийск, 12 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Югра шестой день лидирует в России по площади лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

На утро 12 августа в ХМАО зарегистрировано 53 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 133 577 га. Днём ранее площадь пожаров составляла 123 644 га.

В социальных сетях губернатора ХМАО Натальи Комаровой в 11:00 (9:00 мск) состоится открытое заседание штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров с участием жителей Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смог от лесных пожаров Югры накрыл Тюменскую и Курганскую области.