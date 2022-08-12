Кишинёв, 12 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон будет добиваться, чтобы судебные заседания по делу компании Energocom были открытими. Об этом он заявил 12 августа в своём телеграм-канале.

Totalmedia.md Игорь Додон

«Очень надеюсь, что это дело побыстрее отправят в суд, и тогда его материалы станут публичными. Власти хотели шоу, вот там и будет очень интересно», — написал экс-президент.

Он отметил, что в его деле есть лица, которые подписывали документы, но их ни в чём не обвиняют, а обвиняют Додона, который ничего не подписывал. Бывший президент подчеркнул, что нет никаких доказательств его вины.

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его обвиняют в содействии растрате государственных средств при покупке компанией Energocom в том году на Украине электроэнергии по завышенным ценам.