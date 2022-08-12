Донецк, 12 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования покидают свои позиции около населённого пункта Нагорное, передвигаясь в стороны города Соледара. Об этом 12 августа сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

Как указал Марочко, по данным разведки ЛНР, в данный момент киевские боевики формируют малые колонны, выдвигающиеся по направлению к Соледару.

«Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что во время проведения спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины Россией были взяты под контроль украинские месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются не менее чем на $12,4 трлн.