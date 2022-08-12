Москва, , 09:53 — REGNUM Логика Запада в ситуации вокруг Запорожской АЭС ущербна — Россию обвиняют во всём происходящем на Украине. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что западные коллеги не решаются называть вещи своими именами и игнорируют факт безрассудного обстрела ЗАЭС украинскими войсками. Заявляется, что это «ответ на риски», созданные Россией, но это «сюрреальная и ущербная логика».

«Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи», — сказал Небензя.

Запад, по его словам, следует «беспроигрышной» тактике — вся ответственность перекладывается на Россию. Любая, даже гипотетическая вина Киева отметается априори, как это было с провокациями в Буче, Ирпене и Краматорске.

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