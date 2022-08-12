Москва, 12 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Логика Запада в ситуации вокруг Запорожской АЭС ущербна — Россию обвиняют во всём происходящем на Украине. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Он подчеркнул, что западные коллеги не решаются называть вещи своими именами и игнорируют факт безрассудного обстрела ЗАЭС украинскими войсками. Заявляется, что это «ответ на риски», созданные Россией, но это «сюрреальная и ущербная логика».

«Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи», — сказал Небензя.

Запад, по его словам, следует «беспроигрышной» тактике — вся ответственность перекладывается на Россию. Любая, даже гипотетическая вина Киева отметается априори, как это было с провокациями в Буче, Ирпене и Краматорске.

Читайте также: Небензя предупредил о провокации Киева в случае ухода ВС России с ЗАЭС