Абакан, 12 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. За год (в июле 2022 года по отношению к июлю 2021 года) в Хакасии выросли цены на товары школьного ассортимента.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Как сообщили ИА REGNUM 12 августа в Красноярскстате, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 21%, детская обувь — на 14,7%, одежда для школьников — на 9,2%.

Значительнее всего среди канцелярских товаров выросли в цене наборы фломастеров (на 26%) и шариковые авторучки (на 21,4%). Из одежды существенно подорожали юбки для девочек из полушерстяных тканей и сорочки верхние для мальчиков (23,1% и 20,3% соответственно). Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста подорожали на 11,3%, кроссовки — на 7%.

Школьные тетради подскочили в цене на 52,8%, учебники, учебные пособия и дидактические материалы — на 31,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Красноярском крае цены на товары школьного ассортимента также изменились в сторону увеличения.

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