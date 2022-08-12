Нижний Новгород, 12 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В начале августа 2022 года государственный долг Нижегородской области достиг 112,4 млрд рублей, передаёт «Нижний сейчас» со ссылкой на данные регионального министерства финансов.

ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

В ведомстве отмечают, что за последний месяц он увеличился сразу на 10,1 млрд рублей или на 9,9%.

Произошло это из-за получения новых федеральных бюджетных кредитов, которые нижегородские власти намерены потратить на погашение рыночных долговых обязательств региона.

Более половины госдолга Нижегородской области составляют ранее полученные федеральные займы — на них приходится 65,8 млрд рублей или 58,6% от общей суммы долговых обязательств региона.

Ещё 46,4 млрд рублей или 41,3% — это обязательства по государственным ценным бумагам. Оставшиеся 134,6 млн рублей или 0,1% — на госгарантии.