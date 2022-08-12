В Челябинской области резко снизилось количество природных пожаров
Челябинск, 12 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2022 год отмечается резкое уменьшение числа природных пожаров. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на заседании региональной комиссии по ЧС.
Количество возникших очагов уменьшилось более чем в два раза. А площадь сократилась более чем в 14 раз.
Чиновник считает, что столь кардинального улучшения ситуации удалось достигнуть благодаря усилению противопожарной службы. Было приобретено 28 пожарных автомобилей, производится закупка ещё восьми автоцистерн. Также были введены в эксплуатацию новые пожарные части и сформированы девять добровольных пожарных команд.
Тем не менее пожароопасный сезон пока не закончен. «Улучшение ситуации по сравнению с прошлыми годами — это хорошо, но не должно служить поводом для самоуспокоения», — добавил Текслер, И напомнил о том, что в регионе продолжает стоять жаркая погода и некоторые муниципалитеты вводят у себя соответствующие противопожарные режимы. «Так что прошу быть всем начеку», — подчеркнул чиновник.