Челябинск, 12 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2022 год отмечается резкое уменьшение числа природных пожаров. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на заседании региональной комиссии по ЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Количество возникших очагов уменьшилось более чем в два раза. А площадь сократилась более чем в 14 раз.

Чиновник считает, что столь кардинального улучшения ситуации удалось достигнуть благодаря усилению противопожарной службы. Было приобретено 28 пожарных автомобилей, производится закупка ещё восьми автоцистерн. Также были введены в эксплуатацию новые пожарные части и сформированы девять добровольных пожарных команд.

Тем не менее пожароопасный сезон пока не закончен. «Улучшение ситуации по сравнению с прошлыми годами — это хорошо, но не должно служить поводом для самоуспокоения», — добавил Текслер, И напомнил о том, что в регионе продолжает стоять жаркая погода и некоторые муниципалитеты вводят у себя соответствующие противопожарные режимы. «Так что прошу быть всем начеку», — подчеркнул чиновник.