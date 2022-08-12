Касабланка, Марокко, 12 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление воды в Марокко упало значительно ниже порога дефицита, установленного на уровне 1700 кубических метров на душу населения в год, и из-за сильной засухи составляет 600 кубических метров воды в год на душу населения, передает 12 августа агентство France-Presse.

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В 1960-х годах доступность воды была в четыре раза выше — 2 600 кубических метров.

В июльском докладе Всемирного банка об экономике Марокко отмечается, что снижение доступности возобновляемых водных ресурсов поставило страну в ситуацию «структурного водного стресса».

Власти были вынуждены ввести нормирование потребления воды.

Министерство внутренних дел приказало местным властям при необходимости ограничивать водоснабжение, а также запретило использовать питьевую воду для полива зеленых насаждений. Также запрещен незаконный забор воды из колодцев, родников и водотоков.

В долгосрочной перспективе правительство планирует построить 20 заводов по опреснению морской воды к 2030 году, что должно покрыть большую часть потребностей страны.

«Мы действуем в кризисной ситуации, а не управляем ожидаемыми рисками», — сказал AFP эксперт по водным ресурсам Мохамед Джалил.

По словам агронома Мохамеда Срайри, «ахиллесовой пятой» Марокко является его сельскохозяйственная политика, «которая отдает предпочтение водопотребляющим фруктовым деревьям и промышленному сельскому хозяйству».

По его словам, такое сельское хозяйство опирается на капельное орошение, которое, хотя и позволяет экономить воду, парадоксальным образом приводит к увеличению ее потребления, поскольку ранее засушливые территории становятся пригодными для возделывания.

В докладе Всемирного банка отмечается, что посевные площади под капельным орошением в Марокко увеличились более чем в три раза, а также что «общее количество воды, потребляемой сельскохозяйственным сектором, скорее выросло, чем сократилось».

«Мы больше не пашем землю, потому что нет воды», — сказал AFP Мохамед, фермер в деревушке Улед-Эсси-Массуд в 140 километрах от Касабланки. — Когда видишь, как жители деревни утром спешат к общественным колодцам или соседям за водой, хочется плакать».