Анкара, , 08:55 — REGNUM Спортсмены из Киргизии смогли завоевать две золотых медали в состязаниях по вольной борьбе на Играх исламской солидарности, проходящих в Турции, передают киргизские СМИ.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Айсулуу Тыныбекова в ходе решающей схватки одолела представительницу Гвинеи со счётом 11:0.

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А Эрназар Акматалиев в финальном поединке победил борца из Ирана со счётом 6:0.

Таким образом, в копилке сборной Киргизии оказалось в общей сложности четыре медали — два «золота», одно «серебро» и одна «бронза».

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