Джакарта, , 08:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии совместно с группой исследователей Университета Индонезии выяснили, что у 98,5% населения Индонезии есть антитела к коронавирусу, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Растет доля населения, у которого есть антитела к SARS-CoV-2. С 87,8% в декабре 2021 года до 98,5% в июле 2022 года», — говорится в заявлении группы исследователей.

Специалисты также отметили увеличение уровня антител примерно в четыре раза. Средний уровень антител увеличился с 444 единиц на миллилитр до 2097 единиц на миллилитр.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжение усилий ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по содействию мирному процессу в Мьянме будет обсуждаться на саммите лидеров ассоциации в ноябре.

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