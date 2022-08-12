Москва, 12 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса, каркас которого покрывает всё тело военного, будет представлен в 2022 году. Об этом сегодня, 12 августа, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, передают РИА Новости.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экзоскелет с пневмоприводами

По его словам, универсальный экзоскелет значительно повышает эффективность бойца, снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия. Он более удобен и эргономичен, в случае необходимости проще выполнить «экстренный сброс».

«Конструкции экзоскелета — лёгкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея. Эти модули можно объединить в одну цельную систему», — пояснил Артяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России создан первый опытный образец боевого экзоскелета, который в будущем сможет использоваться для экипировки солдат.

Читайте подробнее: В России разработали боевой экзоскелет с электродвигателями