Горно-Алтайск, , 08:51 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин 12 августа прилетел в Горно-Алтайск, где он должен провести совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ. Об этом 12 августа сообщает РИА Новости.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом ранее в пресс-службе правительства сообщили, что в Горно-Алтайске Мишустин проведёт осмотр проектов отечественных туристических комплексов и совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

Также в ходе своей рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, которая пройдет с 12 по 16 августа, председатель правительства РФ проведёт совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посещение IT-парка в Якутске, а также посетит ряд объектов социальной и промышленной сфере в Чите.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха готово рассмотреть Министерство здравоохранения России.