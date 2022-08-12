Сеул, 12 августа 2022, 08:52 — REGNUM С 16 по 17 августа в Сеуле состоится 21-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.
Согласно опубликованным данным, южнокорейскую делегацию возглавит заместитель министра обороны Южной Кореи по политическим вопросам Хо Тхэ Гын, а американскую — заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Моханда.
Представители двух стран подготовят повестку южнокорейско-американского консультативного совета по вопросам совместной безопасности (SCM), запланированного на осень, обсудят вопросы сотрудничества в целях сдерживания северокорейской ракетной и ядерной угроз.
Стороны также рассмотрят вопросы регионального сотрудничества, трёхстороннего взаимодействия между Сеулом, Вашингтоном и Токио, нормализации работы комплексов ПРО THAAD.