Сеул, 12 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. С 16 по 17 августа в Сеуле состоится 21-е заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, южнокорейскую делегацию возглавит заместитель министра обороны Южной Кореи по политическим вопросам Хо Тхэ Гын, а американскую — заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Моханда.

Представители двух стран подготовят повестку южнокорейско-американского консультативного совета по вопросам совместной безопасности (SCM), запланированного на осень, обсудят вопросы сотрудничества в целях сдерживания северокорейской ракетной и ядерной угроз.

Стороны также рассмотрят вопросы регионального сотрудничества, трёхстороннего взаимодействия между Сеулом, Вашингтоном и Токио, нормализации работы комплексов ПРО THAAD.