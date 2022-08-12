Цюрих, Швейцария, , 08:49 — REGNUM Матч открытия чемпионата мира по футболу — 2022 перенесён с 21 на 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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«Бюро совета ФИФА приняло единогласное решение перенести матч с 21 на 20 ноября, встреча начнется в 19:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение связано с традицией отмечать начало мундиаля церемонией открытия, а также матчем открытия с участием хозяев турнира или действующих чемпионов.

Перенесенный матч, в котором сыграют сборные Катара и Эквадора, состоится 20 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт».

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре.

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