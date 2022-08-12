Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Свердловчанин отсудил компенсацию после происшествия возле железной дороги. При проезде под мостом на его автомобиль упал камень, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за повреждённый автомобиль. Оказалось, что участок, с которого упал камень принадлежит ОАО «РЖД».

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с компании материальный ущерб, сумму утраты товарной стоимости и судебные расходы. В общей сложности 96 856 рублей. Свердловский областной суд оставил в силе решение низшей инстанции после апелляции компании.

Отметим, это не первый случай, когда граждане подают в суд на железнодорожную компанию. Нередко люди получают компенсацию после гибели родственника под колёсами поезда.