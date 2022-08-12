Бишкек, , 08:47 — REGNUM Валовой внутренний продукт Киргизии за семь месяцев 2022 года составил 425 млрд сомов (315 млрд рублей), а рост экономики в сравнении с аналогичным периодом 2021 года достиг 7,7%. Об этом говорится в отчёте национального статистического комитета.

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Промышленность республики произвела продукцию на 227 млрд сомов (около 168,3 млрд рублей), что превышает прошлогодний показатель на 17,8%.

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Добиться этого удалось благодаря росту объемов выпуска основных металлов и готовых металлических изделий на 45,6%, полиграфической деятельности, деревянных и бумажных изделий — на 27,5%, нефтепродуктов — на 14,6%, продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 12,9%, а также в добыче полезных ископаемых — на 8,1%.

Положительные тенденции наблюдались также в строительстве, где прирост составил 3,6%, в сельском хозяйстве — 8,4% и в торговле — на 7%.

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