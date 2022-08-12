Ульяновск, , 08:47 — REGNUM В Ульяновской области возбудили уголовное дело после проверки деталей заключения государственного контракта в сфере здравоохранения на сумму более 5,3 млн рублей. Правоохранители считают, что были использованы подложные документы, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка касалась проведения государственных закупок. По данным прокуратуры, в марте 2022 года министерство здравоохранения Ульяновской области заключило с коммерческой организацией государственный контракт на поставку пульсоксиметров с принадлежностями на сумму более 5,3 млн рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, так как коммерческое предложение одним из участников конкурентных процедур в реальности не представлялось.

В прокуратуре сообщают, что по результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Напомним, что ранее в Тереньгульском районе Ульяновской области завели уголовное дело из-за нарушений закона при принятии работ на 253 млн рублей. Речь идёт о строительстве школы.

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Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2021 года в Ульяновской области после вмешательства прокуратуры аннулирован муниципальный контракт на сумму свыше 14 млн рублей. Тогда правоохранители поясняли, что причиной стали предоставленные подрядчиком поддельные документы.

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