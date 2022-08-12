Ульяновск, 12 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбудили уголовное дело после проверки деталей заключения государственного контракта в сфере здравоохранения на сумму более 5,3 млн рублей. Правоохранители считают, что были использованы подложные документы, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Проверка касалась проведения государственных закупок. По данным прокуратуры, в марте 2022 года министерство здравоохранения Ульяновской области заключило с коммерческой организацией государственный контракт на поставку пульсоксиметров с принадлежностями на сумму более 5,3 млн рублей.

В надзорном ведомстве отмечают, что материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, так как коммерческое предложение одним из участников конкурентных процедур в реальности не представлялось.

В прокуратуре сообщают, что по результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

Напомним, что ранее в Тереньгульском районе Ульяновской области завели уголовное дело из-за нарушений закона при принятии работ на 253 млн рублей. Речь идёт о строительстве школы.

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Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2021 года в Ульяновской области после вмешательства прокуратуры аннулирован муниципальный контракт на сумму свыше 14 млн рублей. Тогда правоохранители поясняли, что причиной стали предоставленные подрядчиком поддельные документы.

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