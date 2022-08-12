Москва, 12 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Проекты правовых актов об ограничении продажи крепкого алкоголя в популярных зонах летнего отдыха готово рассмотреть Министерство здравоохранения России. Об этом 12 августа сообщает RT со ссылкой на копию письма замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата Госдумы Султана Хамзаева («Единая Россия»).

Dzenanz Запрет

В письме отмечается, что Минздрав России в целом поддерживает предложение по введению ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха в летнее время.

«Минздрав готов рассмотреть проекты нормативных правовых актов, направленных на реализацию введения ограничения на продажу крепких алкогольных напитков», — говорится в тексте письма.

Парламентарий Султан Хамзаев сообщил, что разработкой соответствующего законопроекта в Госдуме займутся уже в ближайшее время.

Читайте также: Депутат Госдумы просит Минздрав запретить продажу крепкого алкоголя в жару

Как сообщало ИА REGNUM, в июле депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») предложил ограничить продажу алкоголя в прибрежных и парковых зонах в сезон жары. В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Хамзаев призвал ввести ограничения на продажу крепкого алкоголя с содержанием спирта 20% и более в заведениях, находящихся в парковых и прибрежных зонах отдыха в летний период.