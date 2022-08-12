Уфа, 12 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Многоотраслевой научно-производственный химический комплекс намерены создать на территории особой экономической зоны «Алга» в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Карина Саввина ИА REGNUM Реагенты

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Сообщается, что комплекс будет специализироваться на разработке и производстве горюче-смазочных материалов, различных добавок и реагентов для нефтепромысловой отрасли.

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируют направить 360 млн рублей. В качестве мер государственной поддержки инвестор получит льготы, предоставляемые резидентам особой экономической зоны «Алга».

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предложили создать завод по производству малогабаритных судов.