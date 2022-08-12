Москва, 12 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Москве 12 августа ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Летняя погода.

«Сегодня (12 августа) мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве плюс 26-28 градусов, по Московской области плюс 24-29 градусов», — цитирует его РИА Новости.

Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре отметили, что умеренная погода в Москве на фоне аномальной жары и засухи в Европе объясняется поступлением в город холодных воздушных масс с севера, тогда как в Европу потоки воздуха поступают с юга.

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