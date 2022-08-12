Кишинёв, , 08:46 — REGNUM Все, кто занимает посты в руководстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), обязаны заранее докладывать в Кишинёв о намерении отправиться в командировку. Об этом 11 августа заявила порталу deschide. md пресс-секретарь Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии Марианна Сары.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Механизм распространяется лишь на лиц, занимающих ответственные должности в так называемых структурах в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы в служебных целях» — заявила Сары.

По её словам, это нужно для подотчётности и законности, а также для обеспечения безопасности. Пресс-секретарь подчеркнула, что это не должно помешать свободе передвижения жителей ПМР в личных целях.

Напомним, киевские власти после начала Россией спецоперации по денацификации Украины закрыли все пропускные пункты на границе с Приднестровьем. В Молдавии после этого ужесточили требования на пограничных пунктах. В августе там начали предъявляет повышенные требования для должностных лиц ПМР.

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